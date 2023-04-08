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Казахстан снял запрет на экспорт лука

Казахстан снял запрет на экспорт Фото: pixabay
8 апреля текущего года приказом министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Минсельхоза РК уточняется, что с 8 апреля по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС из 0703: 070310) в размере 20 000 тонн.

На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.

Распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Казахстана осуществляется в ИС ЕАСУ автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов, утвержденных приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-08/590.

Запрет на вывоз лука начал действовать в стране 30 января текущего года.

В феврале заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства высказался о возможности досрочного снятия запрета.

Константин Вноровский
МСХ РК Казахстан
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