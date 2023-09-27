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В Казахстане ограничили ввоз пшеницы из других стран

В Казахстане запретили ввозить пшеницу из других стран Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства приказом от 25 сентября 2023 года ввел запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы:

  • на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза (вводится в действие с 11 октября 2023 года);
  • на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий.

Приказ вводится в действие с 26 сентября 2023 года, за исключением указанного пункта, который вводится в действие с 11 октября 2023 года.

Запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС действовал в Казахстане с 10 апреля по 9 октября 2023 года.

Ранее мы рассказали, какие запреты действуют в Казахстане на ввоз и вывоз товаров.

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