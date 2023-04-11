Внук Аллы Пугачевой получил американское гражданство

Внук Аллы Пугачевой – российский актер, певец и музыкант Никита Пресняков получил гражданство США. Об этом рассказала другая его бабушка – Елена Преснякова, сообщает Zakon.kz.

Елена Преснякова отметила, что ее внук чувствует себя комфортно за границей и делает успехи в работе. Сам Пресняков заявил, что снимает клип для одной певицы на Гавайях, пишет "МК".

Как оказалось, о том, что решил избавиться от загородной недвижимости, другой своей звездной бабушке – Елене Пресняковой, Никита не сообщил.

"Я не в курсе этих дел совершенно. Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он – взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю", - призналась Преснякова.

14 марта стало известно, что дача Аллы Пугачевой в Подмосковье выставлена на продажу. Процедурой занялся нынешний владелец жилья, внук певицы Никита Пресняков.



