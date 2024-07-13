Внук Аллы Пугачёвой не планирует становиться отцом

Музыкант Никита Пресняков – внук двух звездных семейств. Бабушкой со стороны мамы является певица Алла Пугачёва, со стороны отца – солистка группы "Самоцветы" Елена Преснякова. Именно она раскрыла, планирует ли Пресняков детей, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, многие современные молодые люди придерживаются определенных взглядов.

"Молодежь же новая, не собирается". Елена Преснякова

Об этом певица рассказала на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" изданию NEWS.ru. Она добавила, что Никита не вернется в Россию, потому что "здесь на него набросятся".

Также Преснякова заявила, что внук скучает по Родине, но пока что планирует строить карьеру в США.

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Преснякову 33 года. Несколько лет назад они супругой уехали в США.

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