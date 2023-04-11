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Психиатры Алматы бьют тревогу: среди детей отмечают рост шизофрении и аутизма

Психиатры Алматы бьют тревогу: среди детей отмечают стремительный рост шизофрении и аутизма Фото: pixabay
В Алматы аутизм среди детей вырос в два раза, шизофрения диагностируется на 43% больше, умственная отсталость выявляется на 9% чаще. Об этом заявляют врачи города, сообщает Zakon.kz.

В публикации Almaty.kz сказано, что врачи и психологи, собравшиеся на пресс-конференции, выразили серьезную обеспокоенность резким увеличением психических болезней среди детей и подростков.

Проблема, по их словам, обостряется тем, что зачастую родители не спешат обращаться за помощью к специалистам и ждут, чтобы психическое расстройство прошло само по себе.

"Они находят в интернете сомнительные статьи о чудесных исцелениях, произошедших благодаря экстрасенсам, народным целителям или травяным настоям. Некоторые папы и мамы вообще отказываются верить в то, что их ребенок болен и ему требуется госпитализация. И даже, когда уже не остается никаких сомнений в недуге, они порой продолжают настаивать на лечении в домашних условиях", – отмечают специалисты.

Кроме того, из-за поздней обращаемости болезнь прогрессирует и лечить ее становится значительно сложнее.

В продолжении врачи уточняют: "Важно не только правильно поставить ребенку диагноз и назначить индивидуальное лечение, но и постоянно заниматься с ним, совершенствовать его речевые навыки, разносторонне развивать и закреплять каждый успех". 

Тренер по адаптивной физкультуре Марина Пяк говорит, что ни один человек не может считать себя полностью застрахованным от ментальных нарушений.

"Не все психические болезни врожденные, они появляются и после сильных травм или тяжелых потрясений, сопровождаемых затяжной депрессией. Но медицина не стоит на месте, и некоторые недуги, недавно считавшиеся неисцелимыми, сегодня успешно поддаются коррекции, и человек, пройдя лечение, возвращается к обычной жизни, учится, работает, приносит пользу обществу. Чем раньше диагностировать болезнь, тем выше шанс победить ее". Марина Пяк

Ранее специалисты собрали подборку из шести самых популярных интернет-мифов о здоровье.

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