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Казахстанцы стали меньше пить молока

Казахстан, потребление Фото: pexels
В Бюро национальной статистики рассказали, что среднее потребление молока и молочных продуктов в стране составило на 7,1% меньше в этом году по сравнению с прошлым годом, сообщает Zakon.kz.

Потребление молока и молочных продуктов в Казахстане составило 226 кг на душу населения. 

Любители молока и молочных продуктов проживают в Акмолинской области: здесь потребление составило 267,1 кг продукции на душу населения в год. Следом идут Астана и Алматы: 259 и 253,7 кг на душу населения соответственно.

Наименьшие показатели были зафиксированы в Шымкенте и Кызылординской области: 138,1 и 183,8 кг на душу населения в год.

Стоимость питьевого молока выросла на внушительные 32,9% за год. Это было рекордное годовое удорожание с начала публикации данных Бюро национальной статистики в 2011 году.

Заметнее всего цены выросли в Мангистауской области: на 41,8%. Следом идут Кызылординская область (на 33,7%) и Астана (на 32,4%). Меньше всего, но все же ощутимо, молочные продукты подорожали в Акмолинской (на 22,9%) и Улытауской (на 25,1%) областях, а также в Алматы (на 25,2%), пишет Еnergyprom.kz.

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