Лакомый кусок: казахстанское топливо привлекает контрабандистов

3 апреля на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что, несмотря на рост производства, страна сталкивается с нехваткой дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.

В целом, по его словам, в 2022 году производство как дизтоплива, так и бензина продемонстрировало рекорд: выпуск дизельного топлива увеличился на 8,5%, до 5,4 млн тонн, бензина — на 3,1%, до 5 млн тонн.

Как отмечено в публикации Ranking.kz, заметный рост производства нефтепродуктов произошел после 2017-2018 годов, когда завершилась программа реконструкции и модернизации всех трtх отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

В результате модернизации выросло производство светлых нефтепродуктов: бензина — более чем в 2 раза, авиатоплива — в 3 раза, дизельного топлива — в 1,3 раза, что, в свою очередь, позволяет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. По крайней мере, теоретически.

Практически же, несмотря на подобный рост, Казахстан сталкивается с дефицитом топлива. Причина такой ситуации — существенный рост потребления.

По данным Министерства энергетики РК, рост потребления наблюдается по всем видам светлых нефтепродуктов. Только по итогам марта текущего года потребление дизельного топлива увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге страна может столкнуться с дефицитом топлива в объеме до 850 тыс. тонн.

Фото: ranking.kz

"Основной и крайне серьезной причиной формирования дефицита топлива является рост транзитных перевозок, ведущий к тому, что отечественное топливо просто "вымывается" — вывозится из РК в соседние (и не только соседние) страны. Объем транзитных перевозок транспортными средствами (тягачами с полуприцепом или прицепом) растет из года в год", – отмечают аналитики.

По последним имеющимся данным, объем транзитных перевозок грузов автотранспортом увеличился за год сразу на 31,5% (2021 год). Непрерывный и динамичный рост транзитных перевозок через Казахстан совпал с завершением модернизации отечественных НПЗ. До этого динамика была неравномерной, наблюдались периоды как роста, так и спада (см. график). В итоге высокие показатели транзитного потока приводят к искусственному дефициту топлива внутри РК, который перекрывается импортом.

С одной стороны, о том, что Казахстан становится ключевым транспортным хабом региона, можно говорить в очень позитивном ключе — республика к этому и стремилась. С другой стороны, помимо прочих проблем и нагрузки на инфраструктуру, грузовые фуры, приезжающие в РК из-за рубежа, не только заправляются в стране, но и делают существенные запасы на всем пути следования, вывозя максимум топлива, который удается забрать.

Фото: ranking.kz

Причина такого оттока отечественных нефтепродуктов из страны — диспропорция цен. Стоимость бензина и дизельного топлива в РК намного ниже, чем в большинстве стран, в том числе и чем у наших соседей. Так, по данным GlobalPetrolPrices.com, средняя стоимость бензина в РК по состоянию на 27 марта составляла 0,469 долларов (212,6 тг) за литр, в то время как в России — на 43,7% дороже (0,674 долларов, или 305,48 тг), в Кыргызстане — на 47,5% дороже (0,692 долларов, или 313,6 тг), а с Узбекистаном разница составила более чем 2 раза (0,945 долларов, или 428,5 тг).

Помимо относительно "естественного", хотя и ведущего к искусственному дефициту внутри страны, "вымывания" топлива транзитниками, хватает и случаев намеренного экспорта бензина и дизтоплива из Казахстана за рубеж по "серой" контрабандной схеме.

В этом случае фуры не только заправляются с превышением разрешенной нормы, но и оснащаются дополнительными баками для вывоза нефтепродуктов.

"С 31 января 2023 года в Казахстане действует очередной запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом. При этом, несмотря на эти ограничения, в стране фиксируются случаи незаконного вывоза ГСМ. К примеру, с 31 января 2023 года было пресечено 288 фактов незаконного вывоза топлива с территории РК. Из них на внешней границе было выявлено 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тг, конфисковано 2,3 тыс. литров бензина и 25,3 тыс. литров дизтоплива. На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ общим объемом более 63,8 тыс. литров".

Итого за короткий период остановлены попытки преступного вывоза более 90 тыс. литров ГСМ — и неизвестно, сколько еще топлива не удалось спасти от контрабандного "вымывания".

Эксперты уточняют, что перепродажа казахстанского топлива в соседних странах приносит контрабандистам очень серьезную прибыль. Если учесть разницу в ценах, то доходность таких операций по дизельному топливу может варьироваться в пределах 40%–100%, по бензину — 44%–105%.

К слову, помимо оттока топлива в соседние страны — в рамках ли ЕАЭС или вне союза, — у низких цен на ГСМ есть и еще одна негативная сторона: ситуация не дает возможности нефтегазовому сектору привлекать инвестиции и развиваться, а также проводить геологоразведку и восполнять ресурсную базу. В целом искусственное сдерживание цен традиционно приводит к отсутствию притока инвестиций. Сейчас НПЗ страны работают по принципу самоокупаемости, при этом ни о какой существенной прибыли речь не идет. В сложившейся парадоксальной ситуации государство несет значительный ущерб ради удержания цен на топливо, которое за счет этих самых низких цен после активно "вымывается" в соседние страны, тем самым субсидируя иностранцев, а то и контрабандистов.

По мнению Минэнерго, единственным решением проблемы является сокращение диспропорции цен. Это необходимая мера: если ранее дефицит перекрывался за счет роста производства нефтепродуктов, то сейчас НПЗ страны работают на максимальных мощностях, и в последующие годы на значительный рост производства можно не рассчитывать. Если сейчас не предпринять меры по прекращению оттока топлива, то, с учетом ежегодного роста объема транзитных перевозок, Казахстан в ближайшем будущем столкнется с тотальным дефицитом, который создаст прямую угрозу энергетической безопасности республики.

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В целом искусственное и часто непродуманное, несбалансированное сдерживание цен является фактически проклятием энергетического сектора страны. Попытка сыграть против законов рынка вместо разработки адекватной программы поддержки населения при сохранении реального уровня цен уже приводила к трагедиям.

Так, к примеру, сдерживание тарифов на электроэнергию привело к тому, что электростанции страны остались без необходимых инвестиций, и далее к многочисленным авариям на сетях, а также к колоссальному уровню износа. Весьма показательна аварийная ситуация в Экибастузе и Риддере. Постфактум по поручению президента в стране начата реализация программы "тариф в обмен на инвестиции", призванной улучшить ситуацию с притоком капвложений в секторе.

Что касается цен на нефтепродукты, общеизвестно, что в Казахстане они одни из самых низких в мире. Так, РК входит в топ-10 стран с самым дешевым бензином и топ-15 стран с самым дешtвым дизтопливом. Со странами ближнего зарубежья, Европы и Америки разница может составлять несколько раз. Более детальные данные представлены в инфографике.

Фото: ranking.kz

В целом, если рассматривать изменение цен на бензин и дизельное топливо в РК в исторической динамике, можно отметить, что рост происходил умеренными темпами по сравнению с другими социально значимыми продуктами и товарами. Ниже в инфографике видно, что существенных скачков в секторе никогда не наблюдалось; кроме того, установленная цена держится в пределах одного уровня достаточно долгое время, так как регулируется со стороны государства в лице уполномоченных органов.

Например, по данным Министерства энергетики страны, за 2018–2022 годы цены на дизельное топливо в Казахстане выросли на 29,2%, тогда как в других странах — более чем на 75%. Отдельно заметим, что в долларовом эквиваленте цены на дизельное топливо в РК за 5 лет вообще практически не изменились. Аналогична и ситуация с ценами на бензин.

Фото: ranking.kz

В то же время стоит отметить, что для дальнейшего увеличения производства нефтепродуктов и сдерживания дефицита запланирован ряд мероприятий.