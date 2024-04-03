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Как казахстанцы относятся к строительству атомной станции

Минэнерго, Казахстан, атомная станция , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 19:00 Фото: pexels
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 3 апреля на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал, как казахстанцы относятся к вопросу строительства атомной станции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Сунгат Есимханов сообщил, что сейчас Минэнерго проводит разъяснительную работу среди населения.

"В регионах есть соответствующий график, в ближайшие месяцы эту работу мы проводим с выездами на местах", – рассказал он. 

Дату проведения референдума и какой будет его трактовка, по его словам, определит руководство страны.

"У нас соответствующие компании этим опросом занимаются. "Самрук-Казына" определенные опросы ведут и по предварительной информации, в целом, более 50% респондентов, по нашей информации, положительно относятся, но, понятно, что это уже вопрос референдума", – резюмировал вице-министр. 

21 декабря 2023 года генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане.

В октябре 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал о том, на каком этапе находится подготовка к строительству атомной энергостанции.

Также Саткалиев подчеркнул, что в соответствии с заявлением главы государства для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум.

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