Новый министр энергетики пообещал выучить казахский язык за полгода

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев 11 апреля пообещал журналистам улучшить уровень знания казахского языка за полгода, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК журналисты попросили Алмасадама Саткалиева отвечать на вопросы на казахском языке.

"Простите, конечно, я знаю родной язык. Но мне нужно улучшить уровень (знания языка. – Прим. ред.). Дайте мне полгода. Я вам на казахском буду отвечать на все вопросы, буду давать качественные ответы. Дайте мне полгода, простите". Алмасадам Саткалиев

Ранее он получил замечание от депутатов Мажилиса за плохое владение казахским языком. Министром энергетики Алмасадама Саткалиева президент назначил 4 апреля.