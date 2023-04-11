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Сколько будут зарабатывать сотрудники Центра по ЧС, рассказали в МЧС Казахстана

ЧС Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев в сенате рассказал, сколько смогут зарабатывать сотрудники Центра по ЧС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кульшимбаев сообщил, что Центр за годы своего функционирования провел несколько семинаров-тренингов при прямом финансировании международных организации.

"Наши казахстанские спасатели проходят обучение с получением сертификатов международного образца. Это водолазы, кинологи. В этом году мы планируем подготовку специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов. За эти годы порядка 30 программ и проектов было привлечено в Казахстан и данная работа Центром и дальше будет продолжаться активно", – отметил он.

При этом он указал, что этот Центр существует на основе соглашения двух стран – Казахстана и Кыргызcтана. Но планируется увеличение числа членов данного центра.

"От каждой стороны сотрудников отправляют по квоте. С нашей стороны - пять, с кыргызской стороны - пять. Они все сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и согласно международных норм, они откомандированы в распоряжение Центра. За ними сохраняются их места и стаж. Зарплата идет по международной линии. Директор Центра меняется каждые три года. Три года с казахстанской стороны, три года с кыргызской стороны. Если говорить о зарплате, то 2900 долларов – это зарплата директора. Зарплата сотрудников 1500-1700 долларов". Ибрагим Кульшимбаев

Ранее сенаторы ратифицировали соглашение, которым предусматривается открытие Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Казахстане. 

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