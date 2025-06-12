#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.8
580.82
6.44
Общество

Сколько сотрудников МЧС получат жилищные выплаты от государства

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 12 июня 2025 года в Сенате рассказал, сколько сотрудников ведомства получат в этом году жилищные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что порядка 18 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечены жилищными выплатами. Они варьируются в зависимости от семейного положения и места службы.

"В Астане, например, порядка 92 тысяч тенге. Каждый год меняется. Правительство регулирует цену аренды на жилье. В Усть-Каменогорске – 49 тысяч тенге. В Семее – 48 тысяч тенге. В каждом городе есть утвержденная правительством сумма на одного человека", – сказал Кеген Турсынбаев.

Он пояснил, что условно на семью из четырех человек постановлением правительства выделяется 50 тыс. тенге. Таким образом, на семью выходит 200 тыс. тенге. Подобные выплаты в стране уже получают представители МВД и Минобороны Казахстана.

"С 30 июня, как закон вступит в силу, после подписания будут жилищные выплаты. К этому времени мы должны подготовить свои подзаконные акты. Будет положение о жилищных выплатах, у нас специальное подразделение будет работать: определять кому положено, кому не положено", – сообщил вице-министр.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил закон по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом. Документ направлен на подпись главе государства. Блок поправок предусматривает жилищные выплаты и подъемные пособия сотрудникам гражданской защиты и их семьям, а также возмещение затрат на перевозку собственного имущества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Казахстанцев, вылетающих в Россию, попросили приезжать в аэропорт еще раньше
Общество
12:24, Сегодня
Казахстанцев, вылетающих в Россию, попросили приезжать в аэропорт еще раньше
Какими приложениями чаще всего пользуются дети в Казахстане
Общество
12:03, Сегодня
Какими приложениями чаще всего пользуются дети в Казахстане
Застройщикам грозят крупные штрафы за нарушение прав дольщиков
Общество
11:46, Сегодня
Застройщикам грозят крупные штрафы за нарушение прав дольщиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: