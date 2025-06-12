Сколько сотрудников МЧС получат жилищные выплаты от государства

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 12 июня 2025 года в Сенате рассказал, сколько сотрудников ведомства получат в этом году жилищные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что порядка 18 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечены жилищными выплатами. Они варьируются в зависимости от семейного положения и места службы.

"В Астане, например, порядка 92 тысяч тенге. Каждый год меняется. Правительство регулирует цену аренды на жилье. В Усть-Каменогорске – 49 тысяч тенге. В Семее – 48 тысяч тенге. В каждом городе есть утвержденная правительством сумма на одного человека", – сказал Кеген Турсынбаев.

Он пояснил, что условно на семью из четырех человек постановлением правительства выделяется 50 тыс. тенге. Таким образом, на семью выходит 200 тыс. тенге. Подобные выплаты в стране уже получают представители МВД и Минобороны Казахстана.

"С 30 июня, как закон вступит в силу, после подписания будут жилищные выплаты. К этому времени мы должны подготовить свои подзаконные акты. Будет положение о жилищных выплатах, у нас специальное подразделение будет работать: определять кому положено, кому не положено", – сообщил вице-министр.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил закон по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом. Документ направлен на подпись главе государства. Блок поправок предусматривает жилищные выплаты и подъемные пособия сотрудникам гражданской защиты и их семьям, а также возмещение затрат на перевозку собственного имущества.