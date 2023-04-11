В Семее спустя 30 лет разлуки сын встретился с отцом

Фото: polisia.kz

Когда молодому человеку было 2 года его родители разошлись, он с мамой уехал в Павлодар, где и проживает в настоящее время. Он решил исполнить свою детскую мечту и снова увидеть отца, сообщает Zakon.kz.

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