В Семее спустя 30 лет разлуки сын встретился с отцом
Фото: polisia.kz
Когда молодому человеку было 2 года его родители разошлись, он с мамой уехал в Павлодар, где и проживает в настоящее время. Он решил исполнить свою детскую мечту и снова увидеть отца, сообщает Zakon.kz.
Молодой человек обратился за помощью к полицейским. Участковый Адиль Баймурин организовал полномасштабный поиск и установил местонахождение мужчины.
"Выяснилось, что по старому адресу его отец давно не проживает, продал квартиру и переехал работать в крестьянское хозяйство", – пресс-служба ДП Абайской области.
С момента разлуки прошло 30 лет, благодаря участковому полиции отец и сын вновь увидели друг друга.
Молодой человек в ближайшее время хочет забрать отца к себе.
Ранее в Актау спустя 27 лет мужчина нашел свою сестру.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ