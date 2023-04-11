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В Семее спустя 30 лет разлуки сын встретился с отцом

В Семее спустя 30 лет разлуки сын встретился с отцом Фото: polisia.kz
Когда молодому человеку было 2 года его родители разошлись, он с мамой уехал в Павлодар, где и проживает в настоящее время. Он решил исполнить свою детскую мечту и снова увидеть отца, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек обратился за помощью к полицейским. Участковый Адиль Баймурин организовал полномасштабный поиск и установил местонахождение мужчины.

"Выяснилось, что по старому адресу его отец давно не проживает, продал квартиру и переехал работать в крестьянское хозяйство", – пресс-служба ДП Абайской области. 

С момента разлуки прошло 30 лет, благодаря участковому полиции отец и сын вновь увидели друг друга.

Молодой человек в ближайшее время хочет забрать отца к себе.

Ранее в Актау спустя 27 лет мужчина нашел свою сестру. 

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Анастасия Стативкина
Абайская область Семей
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