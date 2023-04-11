Избили самодельной булавой и битой: несовершеннолетним вынесли приговор в Актау

10 апреля 2023 года в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрено уголовное дело по факту избиений, которые произошли в сентябре прошлого года в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Мангистауском областном суде, дело рассмотрено в закрытом порядке.

Приговором суда: несовершеннолетнему М. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев;



несовершеннолетнему Д. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

К. назначено наказание в виде четыре года шесть месяцев.

Что установлено в суде

Подсудимые сговорились использовать возникший малозначительный конфликт поводом для избиения потерпевших (неоднократно) с помощью топора, железной цепи и молотка.

"Нанесли телесные повреждения по различным частям тела потерпевших С., К., О., Т., Т., У. Также несовершеннолетние подсудимые М. и Д. открыто похитили сотовые телефоны потерпевших Т. и Т. Подсудимый Д. незаконно проник в автомобиль потерпевшего С. и тайно похитил мужскую сумку и денежные средства. Подсудимый Д. незаконно проник в автомобиль потерпевшего А., однако так как был замечен посторонними людьми, не смог довести свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам". Пресс-служба Мангистауского облсуда

Предъявленное обвинение:

несовершеннолетнему М. предъявили обвинение за совершение хулиганства и открытого хищения чужого имущества (ст. 293 ч. 3 п. 2, ст. 191 ч. 3 п. 2 УК РК);

несовершеннолетнему Д. – за совершение хулиганства, грабежа, кражи и покушения на кражу (ст. 293 ч. 3 п. 2, ст. 191 ч. 2 п. 1, 3, ст. 188 ч. 3 п. 3, ст. 24 ч. 3 – ст. 188 ч. 3 п. 3 УК РК);

С. – за совершение хулиганства (ст. 293 ч. 3 п. 2) УК РК);



К. – за совершение хулиганства (ст. 293 ч. 3 п. 2) УК РК).



"В суде подсудимые предъявленное обвинение признали частично: в факте избиения потерпевших признались полностью, однако открытое хищение ими имущества потерпевших отрицали". Пресс-служба Мангистауского облсуда

Суд обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимых, признал, что они ранее не судимы, их возраст, положительные характеристики с места жительства и учебы.



Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.



15 сентября 2022 года в социальных сетях распространили два видео, где парни в масках избивали двух молодых людей в Актау. На одном видео парень сказал: "Я не закладывал", а нападавшие просили извиниться, били его по пальцам самодельной булавой. На другом видео парня избивали битой. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РК. В полиции рассказали, что оба случая произошли в разное время. Личности потерпевших и троих подозреваемых в возрасте 16 лет и 21 года были установлены сотрудниками правоохранительных органов.