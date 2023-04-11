"АЭС выдерживают падение самолета" – Саткалиев высказался за строительство

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заверил, что современные требования к атомным станциям делают их максимально безопасными. Они даже могут выдержать падение на них широкофезюляжного самолета, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах, пообещал, что мнение общества в вопросе строительства АЭС будет учитываться.

"Соответственно диалог будет безусловно налажен. Мы планируем отчитаться перед нашим парламентом. У них тоже достаточно большой запрос. Они как делегированные от народа партии тоже этот вопрос поднимают. Диалог мы этот на самом широком уровне обсуждения в том числе с привлечением общественности, лидеров общественного мнения. Я за строительство. Я максимально готов свой голос отдать в любой форме за то, чтобы построить эту станцию. Они безопасны исходя из постфукусимских требований. Уже настолько они к вновь вводимым строящимся атомных объектам серьезные. Они выдерживают падение на них широкофезюляжного самолета. Есть системы схлопывания, производственные разных уровней безопасности, которые будут обеспечены". Алмасадам Саткалиев

Журналисты поинтересовались, не планируется ли в стране провести референдум по вопросу строительства атомной станции.

"Тут нужно, я думаю, исходить из законодательства. Порядок строительства атомных станций четко прописан. Есть требования МАГАТЭ, наши по согласованию данных вопросов. Понятно, что общественные слушания в расширенном формате пройдут. Безусловно, общественное мнение будет максимально учтено. Есть масса различных механизмов, которые могут это обеспечить. Понятно, что если население будет против - станцию строить не будут. Форма, как это сделать, референдум или общественные слушания расширенные, или заседания в парламенте - будет обеспечено исходя из требований. Есть правила, порядок, регламент, вопросы, связанные с согласованием, созданием соответствующих органов контроля". Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что если АЭС начнут строить сейчас, то закончат не менее, чем через 10 лет в лучшем случае. Говоря о том, кто будет ее строить, министр отметил, что сейчас рассматривается несколько заявок.

"Это французская компания Electricite de France, корейская компания, есть предложения от китайских партнеров, от российских. Если говорить по опыту строительства и количества строящихся в мире блоков и эффективных станций именно по атомному острову, есть определённое лидерство у компании "Росатом". Если говорить про энергооборудование, безусловно, тут лидеры - французские компании. По системам автоматики, вспомогательному оборудованию - тут и французские, немецкие, корейские, европейские, американские, китайские компании достаточно глубоко продвинулись. Идеей было сделать комплексное решение, не выбирать какого-то одного поставщика оборудования, взять самые лучшие - ядерный остров, энергетическое оборудование, сетевое. Точно такие же станции строятся сейчас в Египте, Турции. Доказывают свою эффективность". Алмасадам Саткалиев

Он также добавил, что нужно учитывать геополитические аспекты строительства.

"И в настоящее время сказать окончательно, кто выиграет конкурс, мы не можем. Пока мы не можем сказать, что это будет "Росатом". Однозначно, это будет комбинация. Мы понимаем конкурентные преимущества "Росатом". Алмасадам Саткалиев

Никаких проектных решений по строительству в Казахстане атомной электростанции у Минэнерго нет, а проводимые ими общественные слушания не являются частью процедуры принятия решения, заверили тем временем в Министерстве экологии и природных ресурсов 28 февраля. Как заявили в МЭПР, они сами не организовывали никаких слушаний по АЭС и не знали о том, что их инициирует Минэнергетики.

