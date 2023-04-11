Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Талибы запретили женщинам посещать рестораны с садами

женщины в Афганистане Фото: pixabay
Талибы запретили семьям и женщинам посещать рестораны с садами или зелеными зонами в северо-западной афганской провинции Герат, сообщает Zakon.kz.

По словам неназванного чиновника, эти меры приняли после жалоб религиозных ученых и представителей общественности на смешение полов в таких местах, сообщает Times of India.

Талибы утверждают, что запреты ввели из-за смешения полов и потому, что женщины якобы неправильно носят хиджаб.

Запрет на питание на открытом воздухе распространяется только на заведения в Герате, где такие помещения по-прежнему открыты для мужчин. Это последнее из целого ряда ограничений, введенных Талибаном (запрещенная в Казахстане организация) с момента прихода к власти в августе 2021 года.

Они не допускают девочек в классы после шестого класса, а женщин – в университеты и на большинство видов работ, включая работу в ООН. Им также запретили посещать общественные места, такие как парки и спортзалы.

Читайте также

Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет

Данияр Кунафин
Талибан Афганистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Таразский криминалитет стал блогером и создал общественный фонд для воспитания молодежи
Таразский криминалитет стал блогером и создал "общественный фонд для воспитания молодежи"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления