Талибы запретили женщинам посещать рестораны с садами

Талибы запретили семьям и женщинам посещать рестораны с садами или зелеными зонами в северо-западной афганской провинции Герат, сообщает Zakon.kz.

По словам неназванного чиновника, эти меры приняли после жалоб религиозных ученых и представителей общественности на смешение полов в таких местах, сообщает Times of India.



Талибы утверждают, что запреты ввели из-за смешения полов и потому, что женщины якобы неправильно носят хиджаб.

Запрет на питание на открытом воздухе распространяется только на заведения в Герате, где такие помещения по-прежнему открыты для мужчин. Это последнее из целого ряда ограничений, введенных Талибаном (запрещенная в Казахстане организация) с момента прихода к власти в августе 2021 года.

Они не допускают девочек в классы после шестого класса, а женщин – в университеты и на большинство видов работ, включая работу в ООН. Им также запретили посещать общественные места, такие как парки и спортзалы.