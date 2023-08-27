Талибы запретили афганским женщинам посещать национальный парк

Талибы заявляют, что будут использовать силы безопасности, чтобы помешать женщинам посещать один из самых популярных национальных парков Афганистана в центральной провинции Бамиан, сообщает Zakon.kz.

Они заявили, что причиной запрета послужило несоблюдение правил ношения хиджаба. Министр Мохаммад Халид Ханафи посетил провинцию и сообщил чиновникам и религиозным священнослужителям, что женщины не соблюдают правильный способ ношения хиджаба, и попросил сотрудников службы безопасности не допускать женщин к посещению туристической точки.

"Посещение достопримечательностей не является обязательным для женщин", — сказала тогда Ханафи.

Представитель министерства Молви Мохаммад Садик Акиф решил использовать силы безопасности, священнослужителей и старейшин для выполнения приказа Ханафи. Запись выступления министра в Бамиане, соответствующая докладу Акифа, была опубликована в социальных сетях.

На ограничение отреагировали международные организации по защите прав женщин.

"Не довольствуясь лишением девочек и женщин образования, работы и свободного передвижения, Талибан также хочет отобрать у них парки и спорт, а теперь и природу, как мы видим из этого последнего запрета на посещение женщинами Банд-э-Амира. Шаг за шагом стены приближаются к женщинам, и каждый дом становится тюрьмой", - сказала Хизер Барр, заместитель директора по правам женщин в Human Rights Watch.

Также недавно талибы запретили женщинам посещать рестораны с садами. Также Афганистан единственная страна в мире, где запрещено женское образование. Представитель афганского высшего образования сказал, что университеты страны готовы повторно принимать женщин, но только после того, как лидер Талибана разрешит это.

Талибан – исламистское движение, признанное ООН террористическим. После вывода войск США из Афганистана, которые находились там с 2001 года, талибы захватили власть в стране.

Это не первый раз, когда Талибан находится у власти в Афганистане. Они правили в стране дальнего востока с 1996 по 2001, отметив свое правление запретом на учебу для женщин и отсечением рук за кражи.

В 2001 году режим талибов был свергнут США, их войска пробыли там около 20 лет и ушли оттуда 31 августа 2021 года. Талибан воспользовался моментом, разгромил республиканскую армию и провозгласил возвращение Исламского Эмирата Афганистан. Президент республики Ашраф Гани бежал из страны.