Астанчанин под музыку скрылся с места ДТП

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что водитель громко включил песню, которая часто звучит на тоях, и уехал с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео говорится, что дело было в Астане и водитель был нетрезв.

Полицейские разыскали водителя автомашины.

"В отношении него возбуждено административное производство по двум статьям 610 ч.1 и 611 ч. 2 КРКоАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия окончательного решения", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.





7 апреля в Астане водитель КАМАЗа протаранил шесть припаркованных авто и скрылся с места ДТП. Через пару дней его задержали полицейские.