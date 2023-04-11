Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астанчанин под музыку скрылся с места ДТП

Астанчанин под музыку скрылся с места ДТП Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что водитель громко включил песню, которая часто звучит на тоях, и уехал с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео говорится, что дело было в Астане и водитель был нетрезв. 

Полицейские разыскали водителя автомашины. 

"В отношении него возбуждено административное производство по двум статьям 610 ч.1 и 611 ч. 2 КРКоАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия окончательного решения", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны. 


7 апреля в Астане водитель КАМАЗа протаранил шесть припаркованных авто и скрылся с места ДТП. Через пару дней его задержали полицейские. 

Читайте также

В Актобе девушка вылезла из люка автомобиля и поплатилась

Массовую гибель рыбы в реке сняли на видео в Карагандинской области

В полиции рассказали о задержании подозреваемого в убийстве матери и сына в Актобе

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Таразский криминалитет стал блогером и создал общественный фонд для воспитания молодежи
Таразский криминалитет стал блогером и создал "общественный фонд для воспитания молодежи"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления