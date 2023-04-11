В Алматы сносят пристройку к жилому дому

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Пристройку к жилому дому сносят в Алматы по решению суда. Об этом 11 апреля сообщили Zakon.kz в пресс-службе Управление градостроительного контроля города.

В ведомстве уточнили, что двухэтажная пристройка к зданию 96\77 по улице Мауленова возведена без разрешительных документов. "Ранее управлением градостроительного контроля по результатам проведенной проверки установлено, что строительство осуществлено хозяйственным способом без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без привлечения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительства". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы Исковые требования управления Алмалинский районный суд удовлетворил. "11 апреля начался снос пристройки в присутствии судебных исполнителей", – добавили в Управлении. 7 апреля стало известно, что в Алматы летнюю террасу кафе-бара "Здесь и сейчас" по пр. Назарбаева, дом №240 сносят по решению суда. Читайте также Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать 12 арендных и 23 кредитных дома появятся в Акмолинской области Казахстанцы смогут получать консультации узких специалистов дистанционно

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