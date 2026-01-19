В Алматы снесли незаконную пристройку к жилому дому
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы демонтировали очередную незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому. Об этом Zakon.kz сообщили 19 января 2026 года в Управлении градостроительного контроля города.
Речь идет об объекте, расположенном по адресу: улица Акан Серы, 18.
В ходе внеплановой проверки специалисты установили, что пристройка была возведена без необходимых разрешительных документов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В отношении собственника, являющегося физическим лицом, были приняты административные меры с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений.
"9 октября 2025 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал владельца виновным и принял решение о принудительном сносе незаконно возведенного объекта", – говорится в публикации ведомства.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В управлении уточнили, что демонтаж пристройки начался накануне, 18 января, во исполнение судебного решения.
9 января мы также рассказывали, что в центральной части Алматы снесли недостроенное здание: объект находился по адресу: ул. Байтурсынова, 50.
