События

В Алматы снесли незаконную пристройку к жилому дому

техника, дом, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 17:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы демонтировали очередную незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому. Об этом Zakon.kz сообщили 19 января 2026 года в Управлении градостроительного контроля города.

Речь идет об объекте, расположенном по адресу: улица Акан Серы, 18.

В ходе внеплановой проверки специалисты установили, что пристройка была возведена без необходимых разрешительных документов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В отношении собственника, являющегося физическим лицом, были приняты административные меры с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений.

"9 октября 2025 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал владельца виновным и принял решение о принудительном сносе незаконно возведенного объекта", – говорится в публикации ведомства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В управлении уточнили, что демонтаж пристройки начался накануне, 18 января, во исполнение судебного решения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 17:12
В Алматы пошел под снос очередной самострой

9 января мы также рассказывали, что в центральной части Алматы снесли недостроенное здание: объект находился по адресу: ул. Байтурсынова, 50.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
