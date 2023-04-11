В Минюсте не ожидают снижения доходов нотариусов из-за введения "е-нотариата"

Министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что запуск пилотного проекта "е-нотариат", с возможностью онлайн оформления доверенности, не скажется на доходах нотариусов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, не снизится ли доход нотариусов, если у людей появится возможность онлайн-оформления доверенностей.

"Доходность нотариусов страны не снизится. Стоимость их услуг сохраняется и граждане, которые обращаются к ним, будут оплачивать стоимость этой услуги онлайн через соответствующие приложения банков. По факту нотариусы также работают, и получают деньги за свои услуги, просто людям не нужно будет к ним ходить", – заявил министр.

По его словам, пилотный проект "е-нотариат" выгоден как нотариусам, так и населению. Последние получат возможность находясь за рубежом или дома, получить нотариальную доверенность посредством eGov mobile.

Ранее министерство юстиции совместно с МЦРИАП объявили о запуске пилотного проекта "е-нотариат". Он позволит казахстанцам оформлять некоторые виды доверенностей онлайн, не выходя из дома.