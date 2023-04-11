Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Минюсте не ожидают снижения доходов нотариусов из-за введения "е-нотариата"

деньги Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что запуск пилотного проекта "е-нотариат", с возможностью онлайн оформления доверенности, не скажется на доходах нотариусов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, не снизится ли доход нотариусов, если у людей появится возможность онлайн-оформления доверенностей.

"Доходность нотариусов страны не снизится. Стоимость их услуг сохраняется и граждане, которые обращаются к ним, будут оплачивать стоимость этой услуги онлайн через соответствующие приложения банков. По факту нотариусы также работают, и получают деньги за свои услуги, просто людям не нужно будет к ним ходить", – заявил министр.

По его словам, пилотный проект "е-нотариат" выгоден как нотариусам, так и населению. Последние получат возможность находясь за рубежом или дома, получить нотариальную доверенность посредством eGov mobile.

Ранее министерство юстиции совместно с МЦРИАП объявили о запуске пилотного проекта "е-нотариат". Он позволит казахстанцам оформлять некоторые виды доверенностей онлайн, не выходя из дома.

Читайте также

Главное за день: новый глава Антикора отчитался перед Токаевым, запрет на ввоз пшеницы

Сколько будут зарабатывать сотрудники Центра по ЧС, рассказали в МЧС Казахстана

Токаеву доложили о подходах к развитию малого и среднего бизнеса в РК

Мадина Мамырханова
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
редкий автомобиль
Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления