Пилотный проект "Цифровой нотариат" продлят до конца 2025 года

Министерство юстиции подготовило проект поправок в совместный приказ "О запуске пилотного проекта "Цифровой нотариат", сообщает Zakon.kz.

С апреля 2023 года у казахстанцев появилась возможность совершить ряд нотариальных действий в электронном виде, не выходя из дома или офиса.

Ряд нотариальных услуг, таких как оформление доверенности, консультация нотариуса и получение согласия супругов на совершение сделки, переведены в онлайн-формат.

Все это стало возможно благодаря пилотному проекту "Цифровой нотариат", который совместно реализуют Министерство юстиции и Министерство цифрового развития.

Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile.

Изначально срок реализации проекта устанавливался до 31 декабря 2024 года. А теперь Министерство юстиции предлагает продлить пилот еще на один год – до 31 декабря 2025 года.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или иных правовых последствий, не потребует дополнительных средств из госбюджета, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что с момента запуска проекта и до ноября текущего года казахстанцы оформили более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов.