Пилотный проект "Цифровой нотариат" продлят до конца 2025 года
С апреля 2023 года у казахстанцев появилась возможность совершить ряд нотариальных действий в электронном виде, не выходя из дома или офиса.
Ряд нотариальных услуг, таких как оформление доверенности, консультация нотариуса и получение согласия супругов на совершение сделки, переведены в онлайн-формат.
Все это стало возможно благодаря пилотному проекту "Цифровой нотариат", который совместно реализуют Министерство юстиции и Министерство цифрового развития.
Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile.
Изначально срок реализации проекта устанавливался до 31 декабря 2024 года. А теперь Министерство юстиции предлагает продлить пилот еще на один год – до 31 декабря 2025 года.
Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или иных правовых последствий, не потребует дополнительных средств из госбюджета, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 декабря 2024 года.
Мы сообщали, что с момента запуска проекта и до ноября текущего года казахстанцы оформили более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов.