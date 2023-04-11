Рост стоимости дизтоплива в ближайшее время не отразится на ценах – МСХ

Фото: пресс-служба СЦК

По словам вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, рост стоимости дизтоплива в Казахстане не повлияет на цены на другие товары в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос вице-министр комментировал на пресс-конференции в СЦК. "Рост цен на ГСМ в целом повлияет на стоимость товаров, в том числе и социально значимых товаров агропромышленного комплекса. В целом, по экспертным оценкам, рост цен на ГСМ на 20% может отразиться на росте конечной продукции от 2 до 5%. Но важно отметить, что сейчас необходимый объем ГСМ для весеннего полива предусмотрен - 413 тысяч тонн. Это на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, по цене ниже рыночной на 20%. Поэтому данный рост цен на ГСМ, а именно на дизтопливо, в краткосрочной перспективе не отразится на ценах". Ербол Тасжуреков Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства 4 апреля высказался, что существенного роста цен на продукты не будет. В этот же день премьер-министр Алихан Смаилов, наоборот, заявил, что рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию. Читайте также Рынок электронной коммерции в Казахстане продолжает стремительно расти Казахстанцы стали меньше пить молока В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя

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