Еще две партии зарегистрируют в Казахстане

Директор департамента регистрационной службы МЮ Алан Тленчиев 11 апреля сообщил, что сейчас на рассмотрении ведомства находятся документы двух партий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алан Тленчиев высказался о регистрации политических партий в Казахстане.

"Сейчас на рассмотрении у нас находятся документы двух партий. Одна из них – это Республиканская политическая партия "Ел Тагдыры" и вторая – Общественное объединение "Интернациональная демократическая партия "Народный конгресс Казахстана". Сейчас они на этапе проверки", – сообщил он.

Спикер отметил, что Минюст получает информацию от партий – список 5 тыс. их членов. После этого направляются запросы в соответствующие госорганы – правоохранительные и специальные, потому что закон "О политических партиях" содержит ограничение на членство в партии для сотрудников, работников правоохранительных, специальных органов, судей Конституционного суда, членов Высшей аудиторской палаты.

"Как к нам поступает информация от этих органов, что по ним нет никаких ограничений, мы уже потом, изучив уставные и учредительные документы, проводим регистрационные процедуры. Общий срок регистрации – месяц, но он приостанавливается в связи с изучением вот этих документов. Как нам со всех органов поступает информация, после этого мы уже в небольшой промежуток времени выносим соответствующий приказ – если есть нарушение, то мы отказываем в регистрации, если нет нарушений, то мы регистрируем", – пояснил спикер.

В Казахстане официально зарегистрированы 7 политических партий: