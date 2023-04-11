В Астане девушка разбилась насмерть, упав с высоты

Трагедия произошла 10 апреля в 13:05 в жилищном комплексе "Мирадж", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, на канал "102" поступила информация о том, что во дворе дома по улице Мухамедханова с высоты упала девушка. Сотрудниками полиции установлена личность погибшей.

По данному факту начато досудебное расследование.

Назначен ряд экспертиз, проводится следствие.

Ранее сообщалось, что в школе-интернате Семея скончался ребенок.