В Астане девушка разбилась насмерть, упав с высоты
Фото: pixabay
Трагедия произошла 10 апреля в 13:05 в жилищном комплексе "Мирадж", сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП города, на канал "102" поступила информация о том, что во дворе дома по улице Мухамедханова с высоты упала девушка. Сотрудниками полиции установлена личность погибшей.
По данному факту начато досудебное расследование.
Назначен ряд экспертиз, проводится следствие.
Ранее сообщалось, что в школе-интернате Семея скончался ребенок.
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