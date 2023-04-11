Казахстанцы стали меньше продавать и покупать жилье
В марте этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 273, из них 6275 по индивидуальным домам и 17 998 по квартирам в многоквартирных домах.
Если сравнивать с февралем, то количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 0,6%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы и Астана. Меньше всего сделок проведено в области Улытау
В марте наибольший рост сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (26,8%), областях Жетысу (26,4%) и Абай (18,2%). Наибольший спад за месяц произошел в Актюбинской области (-18,6%), а также, несмотря на лидерства по количеству сделок, в городе Астана (–12,9%) и Мангистауской области (–11,1%).
Количество сделок купли-продажи жилья за март по сравнению с началом весны прошлого года уменьшилось на 64,2%. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области. Вместе с тем, в отрицательной зоне оказались все регионы страны.
Отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом составляет – 50,8%.
Ранее сообщалось, что за год цены квартир вторичного рынка повысились на 7,3%, продажи нового жилья – на 9,3%.