В полиции прокомментировали смерть ребенка в школе-интернате Семея

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по факту смерти несовершеннолетнего в интернате начато расследование, сообщает Zakon.kz.

По данному факту Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.



Ранее сообщалось, что 7 апреля в школе-интернате подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался.