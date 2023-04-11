Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В полиции прокомментировали смерть ребенка в школе-интернате Семея

расследование Фото: polisia.kz
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по факту смерти несовершеннолетнего в интернате начато расследование, сообщает Zakon.kz.

По данному факту Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в школе-интернате подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался.

Читайте также

В ВКО частично обрушилась закрытая шахта

В Турции погиб экскаваторщик при обрушении минарета

Елена Беляева
Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
редкий автомобиль
Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления