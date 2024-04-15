Три уголовных дела завели после смерти ученика спортивной школы в Актобе

Полиция Актобе ведет расследование по факту смерти воспитанника школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно 15 апреля, идет расследование по трем уголовным делам: по фактам хулиганства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.





"А также в отношении педагогов и руководства спортивной школы за недобросовестное отношение к обязанностям. В настоящее время двое подозреваемых воспитанников указанной школы арестованы и водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Назначены соответствующие экспертизы.

12 апреля сообщалось, что в специализированном школе-интернат-колледже олимпийского резерва имени Есет батыра в Актобе восьмиклассник упал, потерял сознание и впоследствии скончался.