Умерла актриса из сериала "Закон и порядок"
Как пишет The Hollywood Reporter, артистка долгое время боролась с онкологией.
Хаббард стала известной благодаря сериалам "Закон и порядок", "Направляющий свет", "Жизнь на Марсе" и "Королева экрана". В 1974 году она получила Дневную премию "Эмми" за лучшую женскую роль в мыльной опере "Доктора". В 1976-м актриса снова удостоилась награды за "Дневник первой леди: Эдит Уилсон".
Отмечается, что Хаббард стала первой американкой, которая получила серебряную медаль Королевской академии драматического искусства в Лондоне.
Она снималась не только в сериалах: выступала на бродвейской сцене и появилась в нескольких полнометражных лентах.
Ранее сообщалось, что после тяжелой травмы умерла молодая спортсменка в Карагандинской области.