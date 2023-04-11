Умерла актриса из сериала "Закон и порядок"

Американская актриса Элизабет Хаббард ушла из жизни в возрасте 89 лет в своем доме в штате Коннектикут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, артистка долгое время боролась с онкологией.

Хаббард стала известной благодаря сериалам "Закон и порядок", "Направляющий свет", "Жизнь на Марсе" и "Королева экрана". В 1974 году она получила Дневную премию "Эмми" за лучшую женскую роль в мыльной опере "Доктора". В 1976-м актриса снова удостоилась награды за "Дневник первой леди: Эдит Уилсон".

Отмечается, что Хаббард стала первой американкой, которая получила серебряную медаль Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Она снималась не только в сериалах: выступала на бродвейской сцене и появилась в нескольких полнометражных лентах.

Ранее сообщалось, что после тяжелой травмы умерла молодая спортсменка в Карагандинской области.