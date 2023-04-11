В Караганде дольщики пытаются вернуть деньги

В Караганде дольщики устроили скандал у здания строительной компании, которая целых пять лет обещала им комфортное жилье. Фирма возвела всего четыре этажа, и все остановилось. И вот решили расторгнуть договоры, сообщает Zakon.kz.

Сотни дольщиков, отмечает КТК, решили расторгнуть договоры, но, как выяснилось, теперь не могут вернуть свои деньги.

"Наши взносы, когда мы заключали договоры, они сказали: "Они гарантированы государством – сохранность. И в любом случае вам их вернут". То есть как только мы их потребуем, даже в течение строительства, если мы передумаем брать эту квартиру, нам вернут сразу же в полном объеме – без штрафов, пени и всего такого. Но, к сожалению, получается совсем по-другому". Ирина Манойлова

В престижный жилой комплекс "Британский квартал" люди должны были переехать еще два года назад. Однако на стройплощадке уже давно ничего не меняется. Застройщик жаловался на последствия пандемии и резкий рост цен.

Представители компании заверяют, что не бегут от долгов. Говорят, большей части вкладчиков они вернули деньги: это почти 900 млн тенге. Оставшиеся 200 млн тоже обещают выплатить.

"Планируем во втором квартале вернуть остаток возвратов и дальше продолжать свою строительную деятельность. На сегодняшний день мы привлекаем инвестиции. Имеются действующие инвесторы по строительству "Британского квартала". Руководитель проекта Аманжол Райымкул

Ранее сообщалось, что схожая ситуация сложилась в Актобе. Уже второй год дольщики не могут въехать в собственные квартиры. Недвижимость люди приобрели еще в 2021 году, когда дом только начинали строить. После кончины главы компании проблемный объект стал менять инвесторов, начались проблемы с документами.