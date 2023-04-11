Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Караганде дольщики пытаются вернуть деньги

дольщики Фото: pixabay
В Караганде дольщики устроили скандал у здания строительной компании, которая целых пять лет обещала им комфортное жилье. Фирма возвела всего четыре этажа, и все остановилось. И вот решили расторгнуть договоры, сообщает Zakon.kz.

Сотни дольщиков, отмечает КТК, решили расторгнуть договоры, но, как выяснилось, теперь не могут вернуть свои деньги.

"Наши взносы, когда мы заключали договоры, они сказали: "Они гарантированы государством – сохранность. И в любом случае вам их вернут". То есть как только мы их потребуем, даже в течение строительства, если мы передумаем брать эту квартиру, нам вернут сразу же в полном объеме – без штрафов, пени и всего такого. Но, к сожалению, получается совсем по-другому". Ирина Манойлова

В престижный жилой комплекс "Британский квартал" люди должны были переехать еще два года назад. Однако на стройплощадке уже давно ничего не меняется. Застройщик жаловался на последствия пандемии и резкий рост цен.

Представители компании заверяют, что не бегут от долгов. Говорят, большей части вкладчиков они вернули деньги: это почти 900 млн тенге. Оставшиеся 200 млн тоже обещают выплатить.

"Планируем во втором квартале вернуть остаток возвратов и дальше продолжать свою строительную деятельность. На сегодняшний день мы привлекаем инвестиции. Имеются действующие инвесторы по строительству "Британского квартала". Руководитель проекта Аманжол Райымкул

Ранее сообщалось, что схожая ситуация сложилась в Актобе. Уже второй год дольщики не могут въехать в собственные квартиры. Недвижимость люди приобрели еще в 2021 году, когда дом только начинали строить. После кончины главы компании проблемный объект стал менять инвесторов, начались проблемы с документами.

Читайте также

Пыльная буря, заморозки и сильный ветер ожидаются в девяти областях Казахстана

Казахстанцы стали меньше продавать и покупать жилье

В Минюсте не ожидают снижения доходов нотариусов из-за введения "е-нотариата"

Елена Беляева
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
редкий автомобиль
Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления