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В ЗКО шестиклассник вышел из дома и не вернулся

пропал мальчик Фото: пресс-служба ДП ЗКО
10 апреля в 21:00 из дома в селе Большой Чаган района Байтерек ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ученик 6-го класса Айтекеби Балмагамбет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", мальчик был одет в куртку черного цвета, синие брюки, черную шапку и ботинки черного цвета.

Пресс-служба Департамента полиции региона просит всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в отдел полиции района Байтерек по номерам: 8 (71130) 22-002, 22-448, 8 705 515 80 70 или в департамент полиции по номерам: 102, 8 (7112) 51 04 50, 92 10 26.

Отметим, что в конце марта в Шымкенте полицейские несколько дней искали девочку, которая тоже вышла из дома и не вернулась.

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