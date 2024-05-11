Паводки: более 54 тысяч человек вернулись в свои дома

По данным МЧС на 10:00 11 мая, в пострадавших от наводнений районах Казахстана в свои дома вернулись более 54 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отчитались, что по республике вернулись в свои дома 54 389 человек, в эвакопунктах остаются 5281 человек, из них 2242 ребенка.



"Отведена и откачана вода из 10 969 жилых домов и 3 350 дворовых территорий. Откачано более 18,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала". МЧС РК

Также в министерстве сообщили, что на телефон горячей линии поступило 2261 звонок.

10 мая министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве ответил, изменились ли цены на продукты в регионах в связи с паводками.