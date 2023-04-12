Как снизить тягу к сладкому, рассказал эксперт

В рач и телеведущий Александр Мясников перечислил способы снизить тягу к сладкому, сообщает Zakon.kz.

В программе "О самом главном" он отметил, что в первую очередь стоит пересмотреть свой рацион. Например, в неподслащенную еду можно добавлять корицу и ваниль: традиционно кондитерским пряностям своими ароматами удается обмануть мозг. При этом сахарозаменители не избавят от тяги к сладкому, а лишь повысят риск инфаркта и инсульта, предупредил специалист.

По его словам, в борьбе с зависимостью от сладкого эффективны и продукты со сложными углеводами (крупы, бобовые, цельнозерновые) и хромом, магнием и витаминами В. Кроме того, Мясников рекомендует важно высыпаться. Полноценным сон считается в районе семи-восьми часов в сутки.

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