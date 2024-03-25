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Врач перечислила топ-5 продуктов, которые снижают тягу к сладкому

Врач перечислила топ-5 продуктов, которые снижают тягу к сладкому, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 04:14 Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, почему человек становится заложником сахара и как преодолеть тягу к сладкому, сообщает Zakon.kz

Как отметила в своем Telegram-канале доктор Янг, nяга к сладкому скрывает за собой много причин: стресс, дефицит хрома, железа, витамина Д, несбалансированный рацион.

Итак, топ-5 продуктов, которые помогут вам избавиться от этой зависимости:

Ягоды: клюква, брусника, смородина, малина, клубника,черника, голубика. Можно использовать мороженые. Ягоды имеют низкий гликемический индекс. Содержат антиоксиданты.

Чеснок

Сульфаты, которыми богат чеснок, имеют свойства расширять сосудистую стенку, снижать уровень холестерина и даже нормализовать уровень глюкозы. Кроме того, высокое содержание марганца позволяет улучшить процессы детоксикации.

Корица. Регулирует уровень глюкозы в крови, помогает избавиться от тяги к сладкому, обеспечивает чувство насыщения, обладает противовоспалительными свойствами.

Скумбрия

Чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот и витамина Д. Содержит хром, который помогает регулировать углеводный обмен, стабилизирует уровень сахара в крови и уровень инсулина после приёма пищи.

Миндаль

Орехи имеют низкий гликемический индекс. Содержат магний, помогающий поддерживать уровень сахара в крови. Белки и жиры в сочетании с клетчаткой не только помогают стабилизировать сахар, но и надолго создают чувство сытости. Снижают тягу к сладостям.

Эти продукты помогут вам войти в состояние баланса:

  • хорошо спать
  • терять лишние кг
  • контролировать аппетит и тягу к сладкому

Часто человек становится заложником сахара из-за недостатка энергии. В попытках быстро восстановить свои силы злоупотребляет простыми углеводами, получая лишь непродолжительный всплеск бодрости.

"Более грамотный подход – выбирать правильные продукты, отдавать предпочтение домашней пище, планировать свой рацион заранее", - заключила доктор Янг.

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