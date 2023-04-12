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Несколько человек погибли в перестрелке на границе Армении и Азербайджана

решетка Фото: pixabay
11 апреля в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин, между военными Армении и Азербайджана произошел конфликт, в результате которого погибли люди, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о трех погибших военных.

"В результате военной провокации 11 апреля со стороны вооруженных сил Армении на Лачинском направлении погибли трое азербайджанских военнослужащих", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ереване заявили о четырех погибших и шести раненых со своей стороны, добавив, что Баку потерял "много погибших и раненых".

Обе стороны обвинили друг друга в провокации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией.

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