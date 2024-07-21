В Минобороны Армении опровергли информацию о перестрелке на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Азербайджана 21 июля 2024 года выступило с заявлением о том, что Вооруженные силы Армении открыли огонь на восточном участке границы, сообщает Zakon.kz.

В заявлении говорится, что инцидент случился вечером 20 июля:

"Около 22:10 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, открыли огонь из тяжелого вооружения по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района. В указанном направлении нашими ведомствами приняты адекватные меры реагирования".

В военном ведомстве Армении назвали дезинформацией сообщение Министерства обороны Азербайджана и пояснили, что оно не соответствует действительности.

11 мая 2024 года в Алматы завершились переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. После переговоров министерства обеих стран опубликовали аналогичные отчеты, в которых говорится, что министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении.

Напомним, двусторонние переговоры состоялись по предложению казахстанской стороны.