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В Минобороны Армении опровергли информацию о перестрелке на границе с Азербайджаном

Армения и Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 12:54 Фото: pexels
Министерство обороны Азербайджана 21 июля 2024 года выступило с заявлением о том, что Вооруженные силы Армении открыли огонь на восточном участке границы, сообщает Zakon.kz.

В заявлении говорится, что инцидент случился вечером 20 июля:

"Около 22:10 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, открыли огонь из тяжелого вооружения по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района. В указанном направлении нашими ведомствами приняты адекватные меры реагирования".

В военном ведомстве Армении назвали дезинформацией сообщение Министерства обороны Азербайджана и пояснили, что оно не соответствует действительности.

11 мая 2024 года в Алматы завершились переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. После переговоров министерства обеих стран опубликовали аналогичные отчеты, в которых говорится, что министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении.

Напомним, двусторонние переговоры состоялись по предложению казахстанской стороны.

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