Лига чемпионов: состоялись первые матчи четвертьфинала

В ночь на 12 апреля прошли матчи между "Манчестер сити" и "Баварией", а также на поле встретились "Интер" с "Бенефикой", сообщает Zakon.kz.

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Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов прошли в ночь на 12 апреля. Два матча проходили в одно время на разных стадионах. Так, состоялись встречи между "Манчестер сити" и "Баварией", а также "Интером" с "Бенефикой".

На минуту раньше закончилась игра между "Манчерстер Сити" и "Баварией". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Сити". Во время игры отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанн.

Встреча между "Интером" и "Бенефикой" закончилась в пользу миланцев. Итог игры — 2:0. В игре голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.

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