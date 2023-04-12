Ветеринарные препараты начали производить в Уральске

Производство противопаразитарных ветеринарных препаратов запущено в Уральске в рамках программы импортозамещения, сообщает Zakon.kz.



Препараты будут производить за счет финансирования комитета науки. Об этом рассказал научный консультант проекта, доктор ветеринарных наук, профессор Гайса Абсатиров на своей страничке в социальной сети.





"Учеными, докторами ветеринарных наук на инициативной основе проводились многолетние научно-технические и практические исследования противопаразитарных ветеринарных препаратов. В результате исследований была разработана рецептура, изучены фармакокинетика, токсичность и терапевтическая эффективность препаратов". Гайса Абсатиров



Два производимых препарата уже апробированы в Западно-Казахстанской области. Их эффективность показала высокие результаты.

В селе Умыткер Карагандинской области у лошадей выявили опасное инфекционное заболевание – эпизоотический лимфангит. В регионе объявлен карантин.

