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Ветеринарные препараты начали производить в Уральске

Ветеринарные препараты начали производить в Уральске Фото: pixabay
Производство противопаразитарных ветеринарных препаратов запущено в Уральске в рамках программы импортозамещения, сообщает Zakon.kz.


Препараты будут производить за счет финансирования комитета науки. Об этом рассказал научный консультант проекта, доктор ветеринарных наук, профессор Гайса Абсатиров на своей страничке в социальной сети.

"Учеными, докторами ветеринарных наук на инициативной основе проводились многолетние научно-технические и практические исследования противопаразитарных ветеринарных препаратов. В результате исследований была разработана рецептура, изучены фармакокинетика, токсичность и терапевтическая эффективность препаратов". Гайса Абсатиров


Два производимых препарата уже апробированы в Западно-Казахстанской области. Их эффективность показала высокие результаты.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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