В Японии начали производить летающие электромобили

В Японии запущен в производство летающий электромобиль SkyDrive. Новинку планируют применить в 2025 году на выставке Expo в Осаке, сообщает Zakon.kz.

Компании Suzuki и SkyDrive начали производство летающих электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Suzuki.

Модель SkyDrive SD-05 рассчитана на перевозку пилота и двух пассажиров. Электромобиль оснащен 12 двигателями, позволяющими разогнаться до 100 км в час. Дальность полета составляет 15 км. При этом, аппарат способен осуществлять вертикальный взлет и посадку.

We are thrilled to announce that the production of our highly anticipated "SKYDRIVE" (SD-05) aircraft has commenced at Suzuki Motor Corporation's manufacturing plant in Iwata-city, Shizuoka, Japan. This marks a significant milestone in SkyDrive's mission to revolutionize urban… pic.twitter.com/5TkCSvX8i1 — SkyDrive Inc. (@Skydrive_Global) March 7, 2024

Новинку предполагается использовать в 2025 году в городе Осака на всемирной выставке Expo. Что касается завершения процедуры сертификации и начала продажи частным лицам, то данные действия предусматриваются только в 2026 году. В целом же японские производители намерены собирать около 100 моделей летающего электромобиля в год. Их планируется использовать в качестве такси и транспортных средств для экстренных служб.

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