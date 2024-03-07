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В Японии начали производить летающие электромобили

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 02:17 Фото: X/SkyDrive Inc.
В Японии запущен в производство летающий электромобиль SkyDrive. Новинку планируют применить в 2025 году на выставке Expo в Осаке, сообщает Zakon.kz.

Компании Suzuki и SkyDrive начали производство летающих электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Suzuki.

Модель SkyDrive SD-05 рассчитана на перевозку пилота и двух пассажиров. Электромобиль оснащен 12 двигателями, позволяющими разогнаться до 100 км в час. Дальность полета составляет 15 км. При этом, аппарат способен осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Новинку предполагается использовать в 2025 году в городе Осака на всемирной выставке Expo. Что касается завершения процедуры сертификации и начала продажи частным лицам, то данные действия предусматриваются только в 2026 году. В целом же японские производители намерены собирать около 100 моделей летающего электромобиля в год. Их планируется использовать в качестве такси и транспортных средств для экстренных служб.

В феврале японские ученые создали один из самых необычных космических аппаратов в мире – крошечный спутник, сделанный из дерева.

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Алия Абди
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