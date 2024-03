В Японии начали производить летающие электромобили

Компании Suzuki и SkyDrive начали производство летающих электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Suzuki.

Модель SkyDrive SD-05 рассчитана на перевозку пилота и двух пассажиров. Электромобиль оснащен 12 двигателями, позволяющими разогнаться до 100 км в час. Дальность полета составляет 15 км. При этом, аппарат способен осуществлять вертикальный взлет и посадку.

We are thrilled to announce that the production of our highly anticipated "SKYDRIVE" (SD-05) aircraft has commenced at Suzuki Motor Corporation's manufacturing plant in Iwata-city, Shizuoka, Japan. This marks a significant milestone in SkyDrive's mission to revolutionize urban… pic.twitter.com/5TkCSvX8i1