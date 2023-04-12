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К 13 годам приговорил суд пенсионера за жестокое убийство невестки в Узбекистане

К 13 годам приговорил суд пенсионера за жестокое убийство невестки в Узбекистане Фото: Zakon.kz
64-летний мужчина осужден на 13 лет и 2 месяца за убийство снохи, которой он отрезал голову, сообщает Zakon.kz.

Районный суд Ферганской области вынес приговор 64-летнему жителю региона. Его признали виновным по статьям "Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Надругательство над могилой". По решению суда, пенсионера приговорили к 13 годам и 2 месяцам тюрьмы, пишет издание Рodrobno.uz со ссылкой на общественников.

Как сказано в материалах дела, в октябре прошлого года мужчина избил сноху после ссоры. Молодая женщина потеряла сознание, после чего свекор посадил ее в машину и увез в предгорную местность.

Там он кухонным ножом отрезал снохе голову и выбросил тело на свалку. Отрезанную же часть тела осужденный положил в мешок и подвесил у обочины дороги.

В Актобе задержан подозреваемый в жестоком убийстве 35-летней матери и 16-летнего сына. Дочь погибшей женщины, 13-летняя девочка, выжила и была госпитализирована.

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