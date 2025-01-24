Убийство срочника в Мангистау: офицера приговорили к 13 годам

Экс-командир зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" МО Дамир Досов за умышленное убийство 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова приговорен к 13 годам колонии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 24 января 2025 года судья Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Тамара Королевская, Дамир Досов признан виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Также суд лишил Дамира Досова воинского звания "гвардии лейтенант". Гражданский иск потерпевшей Асии Баркуловой – матери погибшего солдата – о возмещении морального вреда в сумме 50 млн тенге суд удовлетворил частично на 20 млн тенге.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Ранее в последнем слове 22-летний лейтенант Досов попросил прощения у родителей убитого солдата и рассказал об отношениях между ними.

На прениях государственный обвинитель Амангуль Жумагалиева попросила суд приговорить Досова к 13 годам лишения свободы.

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.