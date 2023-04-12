Опубликованы фото самой маленькой собаки в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Двухлетняя чихуахуа по кличке Перл из США официально признана самой маленькой собакой в мире, сообщает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, рост собачки – всего 9,14 см, длина составляет 12,7 см – примерно такого же размера, как долларовая купюра. Весит животное 553 грамма.
Она приходится родственницей предыдущей рекордсменке, Миракл Милли (9,65 см), которая скончалась в 2020 году. При рождении животное весило 28 грамм.
Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com
Ранее редакция Zakon.kz рассказывала о популярных породах собак у алматинцев.
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