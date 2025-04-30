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Мир

Самая маленькая и высокая собаки в мире – совместное фото

собаки, книга рекордов, размеры, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 17:35 Фото: guinnessworldrecords.com
Книга рекордов Гиннесса 30 апреля 2025 года разместила совместные фото двух собак-рекордсменов. В кадре позируют самый высокий в мире пес – немецкий дог Реджинальд (Реджи), а также самая маленькая в мире собака – четырехлетняя чухуа-хуа Перл (Жемчужина), сообщает Zakon.kz.

Известно, что рост дога в холке превышает 1 м. Когда, как отмечено в публикации Книги рекордов Гиннеса, миниатюрная Перл в холке выросла только до 9 см. Разница в росте рекордсменов составляет около 91 см.

Фото: guinnessworldrecords.com

Фото: guinnessworldrecords.com

Встречу рекордсменов провели в доме Реджи, чтобы ему не пришлось столкнуться с трудностями при перелете из-за своих размеров.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 17:35
10 пар пород собак, которых можно назвать двойниками друг друга

Ранее стало известно, что в Алматы приняли новые правила по содержанию и выгулу домашних животных. Теперь ответственность за поведение домашних животных на улице становится строже: например, запрещено оставлять питомцев без присмотра. Если вдруг владелец домашнего животного не может ухаживать за животным, нужно найти ему временный приют, передать заботу третьим лицам или поселить в зоогостиницу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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