Самая маленькая и высокая собаки в мире – совместное фото

Книга рекордов Гиннесса 30 апреля 2025 года разместила совместные фото двух собак-рекордсменов. В кадре позируют самый высокий в мире пес – немецкий дог Реджинальд (Реджи), а также самая маленькая в мире собака – четырехлетняя чухуа-хуа Перл (Жемчужина), сообщает Zakon.kz.

Известно, что рост дога в холке превышает 1 м. Когда, как отмечено в публикации Книги рекордов Гиннеса, миниатюрная Перл в холке выросла только до 9 см. Разница в росте рекордсменов составляет около 91 см.

Tallest and smallest dogs Reggie and Pearl have met for the first time 🐶❤️ 🐕 Reginald "Reggie" Johnson measures 1.007 m (3 ft 3 in) 🇺🇸 and Pearl measures 9.14 cm (3.59 in) 🇺🇸



Source: @guinnessworldrecords#dogs #WorldRecords #news #viral pic.twitter.com/QYYyljKyon — Calcutta Times (@Calcutta_Times) April 30, 2025

Фото: guinnessworldrecords.com

Фото: guinnessworldrecords.com

Встречу рекордсменов провели в доме Реджи, чтобы ему не пришлось столкнуться с трудностями при перелете из-за своих размеров.

FUR-MIDABLE MEET-UP 🐕



The world’s tallest and shortest dogs have finally met – thanks to Guinness World Records, which is marking its 70th anniversary this year.



Great Dane "Reggie" from Idaho, standing at 1.007 meters, was introduced to "Pearl," a 9.14-centimeter chihuahua… pic.twitter.com/CuQLRgVCIE — Interaksyon (@interaksyon) April 30, 2025

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