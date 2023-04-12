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Когда в школах Казахстана прозвенит последний звонок

Когда в школах Казахстана прозвенит последний звонок Фото: Zakon.kz
Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования. Об этом рассказала первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом:

  1. Учебные занятия в организациях среднего образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, завершаются 31 мая 2023 года.
  2. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года.
  3. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.

Также утверждены сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов:

  • письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2023 года;
  • письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня 2023 года;
  • письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года;

для обучающихся 11 (12) классов:

  • письменный экзамен по языку обучения – 5 июня 2023 года;
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года;
  • устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.
"Управления образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент принимают меры по организованному завершению учебного года".Пресс-служба Министерства просвещения РК

О том, что последний звонок в школах Казахстана в 2023 году прозвенит 1 июня, стало известно в январе.

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7 марта министр просвещения Гани Бейсембаев проинформировал, что экспертное сообщество будет обсуждать возможное возвращение даты последнего звонка 25 мая. С такой просьбой обратились родители. При этом глава Минпросвещения отметил, что "принять решение и в этом году сразу же поменять – не так просто".

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