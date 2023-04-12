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Сколько человек проходит по делу сепаратистов в СКО, рассказали в Генпрокуратуре

Сколько человек проходит по делу сепаратистов в СКО, рассказали в Генпрокуратуре Фото: Zakon.kz
Замгенпрокурора Жандос Умиралиев 12 апреля в кулуарах мажилиса высказался по делу сепаратистов из-за так называемого "Народного совета трудящихся Петропавловска", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Умиралиев уточнил, что уголовное дело возбуждено не по заявлению, а сразу же после получения данной информации органами нацбезопасности. 

"Департаментом КНБ по Северо-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по ч.2 статье 180 УК - "Сепаратическая деятельность". В рамках уголовного дела проведен ряд следственных мероприятий, в том числе проведены обыски как по месту проживания, так и по месту работы всех участников данной группы. По изъятым видеоносителям, а также по тому видеосюжету, которое было размещено в соцсетях, сразу же была назначена соответствующая экспертиза", - добавил он.

По его словам, экспертиза проводится экспертами Минюста. 

"Экспертиза дает точную и окончательную оценку в действиях каждого выступающего из участников данной группы. И после получения результатов данной экспертизы, будет незамедлительно принято решение о квалификации деяния каждого из этих участников. 18 человек у нас допрашивается". Жандос Умиралиев

Он также сообщил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пресечения госграницы Сериком Кудебаевым. 

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