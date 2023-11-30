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В Генпрокуратуре высказались о мере пресечения для Самата Абиша

Самат Абиш Фото: gov.kz
Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 30 ноября высказался по делу Самата Абиша, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Умиралиев напомнил, что ранее надзорное ведомство предоставляло информацию по данному делу Самата Абиша. 

"Мера пресечения избрана под подпиской о невыезде. На сегодня эта мера пресечения остается, оснований для ее изменения на сегодня не имеется, потому что нет фактов, что он препятствует следствию или не приходит давать ответы, поэтому мера пресечения не изменена", – добавил спикер.

По его словам, дело расследуется в производстве спецпрокуроров Генпрокуратуры.

"Нет никаких опасений (что сбежит – Прим. ред.)", – резюмировал замгенпрокурора. 

17 января Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша.

Известно, что он проходит только по одной статье – превышение власти и должностных полномочий во время "январских событий".

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Генеральная прокуратура Мажилис Парламента РК Абиш Самат
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