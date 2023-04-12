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Депутат Дайрабаев впервые высказался о приговоре своим сыновьям

сыновья Фото: Facebook/Жигули Дайрабаев
Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев прямо на пленарном заседании палаты высказался о приговоре своим сыновьям и ответил на требование казахстанцев покинуть кресло депутата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Жигули Дайрабаев впервые публично прокомментировал приговор своим сыновьям.

"Я выражаю благодарность коллегам за поддержку и проявление своего сострадания, я высоко оцениваю это. Конечно, мои дети тоже борются за справедливость, и поэтому почему я должен уходить с поста депутата Мажилиса? Меня партия "Ауыл" выдвинула и ожидает от меня многого", – заявил он.

Позже в кулуарах палаты он отметил на вопрос журналистов, сдаст ли он мандат депутата, если  его сыновья проиграют апелляцию.

"Это покажет время. Дело же не в этом, я и без мандата занимался решением проблем сельского хозяйства. Всему свое время, мы действуем в рамках закона, на сегодня решения не принято (суда). Нет (не использую свои депутатские полномочия в этой ситуации - ред.), никаких на это у меня прав нет. У них (сыновей - ред.) есть возможности по защите своих прав". Депутат Жигули Дайрабаев

Ранее сообщалось, что суд в Таразе вынес приговор сыновьям мажилисмена Жигули Дайрабаева. Они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства). Часть средств подсудимые похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды. Они причинили ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.

Прокурор просил суд приговорить Дайрабаева и Молдакалыка к 5 годам лишения свободы условно, Ерлану Кулкееву – 6 лет, Елибаю Елжану – 5 лет с конфискацией имущества.

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