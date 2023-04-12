Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Медики отравились после ауызашара в одном из ресторанов Актау

руки, медики Фото: pixabay
Около полусотни медиков почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар. Об этом рассказали сами врачи. Пока неизвестно, чем именно отравились посетители общепита, передает корреспондент Zakon.kz.

Врач-пульмонолог одной из клиник Актау находится в инфекционном отделении уже несколько дней.

"Все мы ели в одном из ресторанов. На ауызашар пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего было 50 человек. Мне сложно сказать, чем конкретно мы отравились. Но все почувствовали себя плохо после ауызашара", – рассказала врач.

В больницу с симптомами отравления обратились 16 человек. Остальные лечились дома.

"Шесть обратившихся были направлены на амбулаторное лечение. У всех схожие симптомы: высокая температура, рвота, жидкий стул. Все это характерно для острой кишечной инфекции. Пациенты проходят лечение, угрозы для жизни нет, их состояние стабильное", – рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.

Сейчас медики пытаются мирным путем договориться с владельцем ресторана. Если этого сделать не получится, то обещают обнародовать название заведения.

23 марта в Шымкенте отравились 15 человек во время школьной олимпиады. 

Читайте также

Стрельба в банке в США: полицейские опубликовали кадры перестрелки

В Алматы после камнепада перекрыли дорогу на Медеу

В Павлодарской области двухлетний ребенок погиб в ДТП

Кирилл Александров
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
жанаозеновцы
Протестующих в Астане нефтяников отправляют в Мангистау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления