Медики отравились после ауызашара в одном из ресторанов Актау

Около полусотни медиков почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар. Об этом рассказали сами врачи. Пока неизвестно, чем именно отравились посетители общепита, передает корреспондент Zakon.kz.

Врач-пульмонолог одной из клиник Актау находится в инфекционном отделении уже несколько дней.



"Все мы ели в одном из ресторанов. На ауызашар пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего было 50 человек. Мне сложно сказать, чем конкретно мы отравились. Но все почувствовали себя плохо после ауызашара", – рассказала врач.

В больницу с симптомами отравления обратились 16 человек. Остальные лечились дома.

"Шесть обратившихся были направлены на амбулаторное лечение. У всех схожие симптомы: высокая температура, рвота, жидкий стул. Все это характерно для острой кишечной инфекции. Пациенты проходят лечение, угрозы для жизни нет, их состояние стабильное", – рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.

Сейчас медики пытаются мирным путем договориться с владельцем ресторана. Если этого сделать не получится, то обещают обнародовать название заведения.

23 марта в Шымкенте отравились 15 человек во время школьной олимпиады.