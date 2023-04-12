Межведомственная комиссия изучит причины онкозаболеваний в Улытауской области

Причины онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе изучает Межведомственная комиссия, сообщает Zakon.kz.

В марте 2022 года была создана Межведомственная комиссия по изучению причин роста онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе Карагандинской области на предмет влияния деятельности космодрома "Байконур".



"По итогам проведенных отборов проб территориальными подразделениями министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха, радиации, пищевой продукции производителей на объектах торговли, по итогам которых превышений радиационного фона и загрязнения атмосферного воздуха на территории Жезказган-Улытауского региона не зарегистрировано, кроме того, не выявлено превышение показателей токсичных элементов (кадмий, свинец, мышьяк) и гептила", – говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов.

Для установления связи причин онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе Улытауской области, в том числе на предмет влияния деятельности космодрома "Байконур", требуется проведение более глубинных научно-исследовательских работ.

Также была создана комиссия по изучению территории (акватории), которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия.

При разработке проекта технического задания на НИИР "Комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района с формированием экологической электронной геоинформационной системы" по предложению министерства включены вопросы, связанные с изучением причин онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе, в том числе на предмет влияния космодрома "Байконур".

16 января 2023 года в Мажилисе Парламента было проведено заседание Межведомственной комиссии по изучению причин роста онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе на предмет влияния деятельности космодрома "Байконур".

По итогам заседания было поддержано предложение по объединению работ двух комиссий в рамках Комиссии по изучению территории (акватории), которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия в целях оптимизации работы.

"Учитывая, что предмет работы комиссии по изучению причин роста онкозаболеваний интегрирован в техническом задании, работа Комиссии по изучению причин роста онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе на предмет влияния деятельности космодрома "Байконур" завершена". Министерство экологии и природных ресурсов

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день акиматом Улытауской области объявлен конкурс на проведение НИИР. По результатам конкурса победителем определено ТОО "Экосервис-С".

Ранее депутат обратил внимание на рост онкозаболеваний в близких к Байконуру регионах.