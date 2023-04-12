"Бостон" установил еще один рекорд НХЛ за последние два дня

Клуб "Бостон Брюинз" переиграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:2 в матче регулярного сезона НХЛ. Что позволило бостонской дружине набрать 133 очка в 81 игре чемпионата и установить новый рекорд Лиги. А до этого бостонцы одержали больше всех побед в сезоне – 63, сообщает Zakon.kz.

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Лучшим результатом до этого владел знаменитый клуб "Монреаль Канадиенс", у него было 132 очка в 80 играх в хоккейном сезоне-1976/77. К тому же канадцы в том году стали победителями Кубка Стэнли. И вот спустя почти 45 лет рекорд "Монреаля" побил коллектив из Бостона. При этом они победили команду Александра Овечкина "Вашингтон" – 5:2, но в отсутствие российского хоккеиста.

Тем самым "Медведи Бостона" набрали рекордные 133 очка в регулярном чемпионате. Также клуб продолжил улучшать рекорд НХЛ по числу побед за сезон, в их активе 64 виктории. В нынешнем первенстве НХЛ "Бостону" осталось провести один матч, он сыграет на выезде с тем "Монреалем", у которого отобрали рекорд.