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Спорт

Недолго до рекорда: Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 08:55 Фото: Instagram/capitals
2 апреля российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин проявил себя в матче против "Бостон Брюинз" в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Александр Овечкин оформил свой 891-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота "Бостона".

Таким образом, капитан столичной команды еще на один гол сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 103 очка за 73 матча.

Ранее мы писали, что хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" приятно удивляет болельщиков и специалистов своими результатами в матчах 1/8 финала Кубка Гагарина против челябинского "Трактора".

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Аксинья Титова
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